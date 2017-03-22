| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中壢客運駕駛失控撞店家 1人無生命跡象 大福彩、今彩539開獎囉！
 首頁 > 社會

不滿鄰居大聲放音樂上門打人 男判賠6萬餘元

2017-03-22  20:23

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕羅姓男子不滿鄰居長期將音樂放得很大聲，憤而用腳踹對方大門，還拿木棍打壞鐵捲門，又打傷鄰居女主人，經被害人求償50萬元，新竹地院判賠6萬4千多元。

陳女說，去年8月13日中午羅男用腳踹開她家大門，致大門門鎖毀損不堪使用；又侵入住所並出手毆打她，她的眼鏡遭打落摔壞，身體受有左臉、右上臂、雙手鈍挫傷，及右上臂遭拉扯致傷，目前仍持續門診治療並復健中。

羅男進行第一波攻擊後，又返家持木棍重擊她家鐵捲門，致鐵捲門毀損不堪使用。她因突遭侵門踏戶，受有極大驚嚇，至今仍餘悸猶存，每日都深怕羅男又踹門侵入攻擊，為此請求賠償精神慰撫金50萬元。

羅男說，不否認因受鄰居陳女長期故意大聲播放音樂騷擾，為制止陳女騷擾行為一時氣憤衝動，而有腳踹對方住處鐵門，及發生爭執拉扯造成陳女身體受傷等情，除此之外，並無其他如陳女所稱打落眼鏡或持木棍重擊其鐵捲門等事。最後法官判羅男應賠償6萬4仟8佰元。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧照燒牛五花
古早味✧蔭油辣椒醬
吃甜甜✧焦糖烤布丁
咖啡渣的除臭妙用！
轉寄

標題：不滿鄰居大聲放音樂上門打人 男判賠6萬餘元


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月22日‧星期三‧丁酉年二月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.