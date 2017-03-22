不滿鄰居大聲放音樂上門打人 男判賠6萬餘元

2017-03-22 20:23

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕羅姓男子不滿鄰居長期將音樂放得很大聲，憤而用腳踹對方大門，還拿木棍打壞鐵捲門，又打傷鄰居女主人，經被害人求償50萬元，新竹地院判賠6萬4千多元。

陳女說，去年8月13日中午羅男用腳踹開她家大門，致大門門鎖毀損不堪使用；又侵入住所並出手毆打她，她的眼鏡遭打落摔壞，身體受有左臉、右上臂、雙手鈍挫傷，及右上臂遭拉扯致傷，目前仍持續門診治療並復健中。

羅男進行第一波攻擊後，又返家持木棍重擊她家鐵捲門，致鐵捲門毀損不堪使用。她因突遭侵門踏戶，受有極大驚嚇，至今仍餘悸猶存，每日都深怕羅男又踹門侵入攻擊，為此請求賠償精神慰撫金50萬元。

羅男說，不否認因受鄰居陳女長期故意大聲播放音樂騷擾，為制止陳女騷擾行為一時氣憤衝動，而有腳踹對方住處鐵門，及發生爭執拉扯造成陳女身體受傷等情，除此之外，並無其他如陳女所稱打落眼鏡或持木棍重擊其鐵捲門等事。最後法官判羅男應賠償6萬4仟8佰元。