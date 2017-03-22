地院前罵未婚妻亂搞邪淫 代價1萬
2017-03-22 20:23
〔記者蔡彰盛／新竹報導〕王姓男子不滿與他生下一子的楊女遲遲不願結婚，在法院前公然以「你一個女人嫁一個男人就夠了，還要嫁三個男人嗎？」「至少我沒有亂搞邪淫，還跟三個男人！」等言語辱罵，經楊女提告求償30萬元，新竹地院判賠1萬元。
楊女說，與王男100年6月訂婚，未辦理結婚登記，王男因婚前協議書相關紛爭，對她提起確認本票債權不存在民事訴訟，經新竹地院民事庭受理在案。
該案去年1月5日言詞辯論期日開庭前，王男在新竹地院前人行道，見證人跟她一同到場，因而心生不滿，竟基於公然侮辱犯意，在不特定多數人得以出入、共見共聞處所，公然以：「你一個女人嫁一個男人就夠了，還要嫁三個男人嗎？」「至少我沒有亂搞邪淫，還跟三個男人！」等言語辱罵她，足以貶損她的名譽、人格及社會評價。
王男說，楊女與前夫離婚後，跟他生下一子並打算結婚，卻遲遲不願履行婚約，民事庭言詞辯論期日當天，楊女聲請傳喚哥哥當證人，還共乘機車到場，舉止親密，他氣憤之下才說出這些話，並非故意，當時是因情急，故有使用激動不正當的字眼，的確是他不應該。
王男公然侮辱行為，經新竹地院判處罰金8千元，楊女認為除造成她名譽受損外，還使她精神上受有嚴重傷害。為此求償30萬元。最後法官判賠1萬元。
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