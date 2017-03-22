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北市又傳隨機打人 嫌犯狠嗆老婦：我不爽啦！

平時熱鬧的西門站，當天因為下雨人潮較少，因而發生隨機打人事件。（資料照，記者黃建豪攝）

2017-03-22  20:27

〔即時新聞／綜合報導〕又傳隨機毆人！台北市捷運西門站本月16日下午傳出一名婦人被打，他當時只是要出門運動，沒想到被一名男子從後方攻擊，她回頭問為何打她，男子竟還怒嗆，「因為我不爽啦！」婦人坦言現在已不太敢出門。

《TVBS》報導，一名7旬婦人日前在西門站出站，她當天獨自出門運動，不料卻被男子從後方突襲，隨即撞上欄桿硬生倒地，滿臉流滿鼻血，整整一個禮拜不敢出門。婦人當時回頭問男子為何打她，沒想到男子竟用台語對他說自己心情不好、不爽，讓婦人相當害怕。

婦人受訪時情緒仍未平復，她激動問台北市治安為何變這樣？並說自己當時臉部流滿血，玉鐲也破掉，現在每天都很害怕，也不太敢出門。

婦人堅持對男子提告，目前警方仍未逮捕犯案男子，且由於他拿的是不記名悠遊卡，因此增加逮捕難度，警方將持續追查男子到案。

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  • 婦人當時被打到倒地，臉部傷勢嚴重。（圖擷自TVBS新聞台）

    婦人當時被打到倒地，臉部傷勢嚴重。（圖擷自TVBS新聞台）

  • 婦人受訪時情緒仍未平復。（圖擷自TVBS新聞台）

    婦人受訪時情緒仍未平復。（圖擷自TVBS新聞台）

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相關關鍵字： 捷運站 毆打 隨機打人
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