| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中壢客運駕駛失控撞店家 1人無生命跡象 大福彩、今彩539開獎囉！
 首頁 > 社會

車齡10年小貨車國道突起火 駕駛2度灼傷

一輛車齡10年的小貨車，今日午間在中山高突然冒煙起火。（記者陳冠備翻攝）

2017-03-22  19:43

〔記者陳冠備／彰化報導〕國道一號彰化田尾路段今日午間傳出火燒車意外，一輛車齡10年的小貨車，行駛途中車頭突然冒煙起火，小貨車駕駛趕緊將車停靠路肩，想要自行滅火卻不慎被火灼傷，其他駕駛見狀幫忙報警，消防隊抵達後連忙灌水搶救，可是大火燃燒下只剩車殼，駕駛經送醫急救，手、臉等處有二度灼傷，暫無生命危險。

埤頭消防隊表示，今日下午2點57分接獲通報有車輛起火，隨即派動多部消防車與救護車前往搶救，在北上215.9公里處發現李姓男子（52歲）駕駛的小貨車已經陷入火海，經不斷灌水才控制火勢，不過由於火勢猛烈，車體已被燒的焦黑如廢鐵。

救護人員表示，李姓駕駛一度要自行搶救，可是火勢來得又大又猛，來不及逃離造成身體灼傷，送往彰化醫院急救；院方指出，駕駛雙手、臉部、頸部小面積二度灼傷，部分頭髮被燒到，但是意識清楚，仍須檢查是否有吸入性嗆傷。

李姓駕駛表示，載運蔬菜小貨車行經該路段時，聽到疑似排氣管掉落的聲音，擔心出意外，立即將車停到路肩查看，結果一下車，車頭突然起火，沒多久整台車就陷入火海，根本來不及滅火。國道三隊表示，李男供稱車輛已開了10年，跑了20多萬公里，疑因零件老舊才會火燒車，不過真正事故原因仍在調查。

相關影音

車輛瞬間陷入火海。（記者陳冠備翻攝）

小貨車駕駛滅火不慎反被灼傷。（記者陳冠備翻攝）

小貨車駕駛雙手被二度灼傷。（記者陳冠備翻攝）

消防隊獲報後前往滅火。（記者陳冠備翻攝）

小貨車被燒得只剩車殼，後方蔬菜也被燒焦。（記者陳冠備翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國道 小貨車 灼傷 起火
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧照燒牛五花
古早味✧蔭油辣椒醬
吃甜甜✧焦糖烤布丁
咖啡渣的除臭妙用！
轉寄

標題：車齡10年小貨車國道突起火 駕駛2度灼傷


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月22日‧星期三‧丁酉年二月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.