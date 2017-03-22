車齡10年小貨車國道突起火 駕駛2度灼傷
2017-03-22 19:43
一輛車齡10年的小貨車，今日午間在中山高突然冒煙起火。（記者陳冠備翻攝）
〔記者陳冠備／彰化報導〕國道一號彰化田尾路段今日午間傳出火燒車意外，一輛車齡10年的小貨車，行駛途中車頭突然冒煙起火，小貨車駕駛趕緊將車停靠路肩，想要自行滅火卻不慎被火灼傷，其他駕駛見狀幫忙報警，消防隊抵達後連忙灌水搶救，可是大火燃燒下只剩車殼，駕駛經送醫急救，手、臉等處有二度灼傷，暫無生命危險。
埤頭消防隊表示，今日下午2點57分接獲通報有車輛起火，隨即派動多部消防車與救護車前往搶救，在北上215.9公里處發現李姓男子（52歲）駕駛的小貨車已經陷入火海，經不斷灌水才控制火勢，不過由於火勢猛烈，車體已被燒的焦黑如廢鐵。
救護人員表示，李姓駕駛一度要自行搶救，可是火勢來得又大又猛，來不及逃離造成身體灼傷，送往彰化醫院急救；院方指出，駕駛雙手、臉部、頸部小面積二度灼傷，部分頭髮被燒到，但是意識清楚，仍須檢查是否有吸入性嗆傷。
李姓駕駛表示，載運蔬菜小貨車行經該路段時，聽到疑似排氣管掉落的聲音，擔心出意外，立即將車停到路肩查看，結果一下車，車頭突然起火，沒多久整台車就陷入火海，根本來不及滅火。國道三隊表示，李男供稱車輛已開了10年，跑了20多萬公里，疑因零件老舊才會火燒車，不過真正事故原因仍在調查。
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車輛瞬間陷入火海。（記者陳冠備翻攝）
小貨車駕駛滅火不慎反被灼傷。（記者陳冠備翻攝）
小貨車駕駛雙手被二度灼傷。（記者陳冠備翻攝）
消防隊獲報後前往滅火。（記者陳冠備翻攝）
小貨車被燒得只剩車殼，後方蔬菜也被燒焦。（記者陳冠備翻攝）
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