這間派出所很玄 警察默認的靈異事件

位於新竹科學園區旁的關東橋派出所從日據時代就是亂葬崗，因此有不少靈異傳說。（記者王駿杰攝）

2017-03-22 20:22

〔記者王駿杰／新竹報導〕半夜聽見敲門聲，你敢開門嗎？

位於新竹科學園區旁的關東橋派出所從日據時代就是亂葬崗，相傳是個陰氣重、怨念深的地方，因此有不少靈異傳說。一名曾任所長的警官回憶，凌晨時，所長寢室外的木門偶爾會傳來緩慢的敲門聲；一名右眼失明的嫌犯，竟在派出所內「開眼」，不但視力恢復，還讓他看見「日本兵」，這些詭異經驗，他現在想起還會起雞皮疙瘩。

「扣！扣！扣！」該名警官說，他擔任所長期間，有陣子派出所內瑣碎雜事不斷，加上績效壓力，讓他整個人快累垮，有天凌晨他在寢室睡覺，卻被一陣緩慢的敲門聲吵醒，他起身打開門，走廊上卻空無一人，隔天詢問同仁，也沒人承認敲門，這樣的狀況有時一個月會有4、5次，令人毛骨悚然。

此外，一名50多歲男子因犯下竊盜案遭警逮捕，他進入派出所準備做筆錄時，原本失明、呈死灰色的右眼竟「開眼」，讓他大聲嚷嚷「這裡怎麼會有日本士兵？」

這名警官說，關東橋派出所早年原址在光復路一段，隨著新竹科學園區發展逐漸成形，光復路拓寬，派出所就遷移至一片墳墓的介壽路，雖然之後墳墓已經遷走，加上聽聞警徽可以鎮邪，但他擔任所長期間仍遇上無法解釋的怪事。

民俗專家黃有福說，他只聽說國徽可以避邪，以前的軍人站夜哨怕遇上靈異事件，常會在鋼盔內側多夾帶一頂有國徽的小帽，鬼魂會懼怕國家的氣勢。

另外，關東橋派出所周遭發生的靈異怪事他常有耳聞，通常八字輕或運氣背的人，比較容易會遇到無法解釋的超自然現象，但只要行的正，做得直，就能保身不被侵犯。

現任關東橋派出所長吳俊明指出，他擔任所長快兩年，並未聽聞類似怪事，晚上睡在寢室也很安穩，同仁值勤排班也很正常。