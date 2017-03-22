| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中壢客運駕駛失控撞店家 1人無生命跡象 大福彩、今彩539開獎囉！
 首頁 > 社會

租賃車國道時速173公里狂飆 業者判免扣車牌

2017-03-22  19:35

〔記者李立法／屏東報導〕潘男駕駛租賃車在國道時速狂飆173公里被逕行舉發，因超速60公里以上，監理機關依規定裁罰8000元並吊扣車牌，但法官認為租賃業者並無過失，判免扣車牌，可上訴。

裁罰機關高雄監理所主張，該車去年6月間在中山高超速63公里，依道路交通管理處罰條例43條規定，超過60公里以上處6千元以上2萬4千元以下罰款，並吊扣該車牌3個月；經租車公司提出異議，罰金部份已歸責至實際駕駛人，但租車公司與承租人簽定租約中載明，若因承租人違規導致車牌被扣，其扣牌期間的租金損失，由承租人負擔，該所按規定扣牌，並無不當。

屏東地院行政訴訟庭法官認為，行政罰法的原則為「有責任始有處罰」，道路交通管理處罰條例對逕行舉發案件採推定過失，車主可舉證無故意或過失而免責，租賃公司出具將車租給潘男並告之不可違規的證明，裁罰機關未能證明車主有故意或過失，即吊扣車牌，於法不合，應撤銷原處分。

有監理人員認為，監理機關依法規裁罰，租車業者若遭受損失可依租賃契約求償，該車嚴重超速，法規明定須罰款並扣牌，是為收警惕及嚇阻之效，該判決為車主解套並等同減輕實際駕駛人違規責任，擔心引發取巧效應。

屏東地院表示，道路交通處罰條例的適用性與行政罰法並無違背，一審法官為此還援用高院101年間的判例，該案癥結在於車主有無過失的認定，一審法官認為租車業者所提證明足以證明其無過失或故意，基於「有責任始有處罰」的原則，才撤銷吊牌處分。

廣告
  • 國道最高速限110公里，潘男租車狂飆173公里被舉發，法官認為租賃業者並無過失，判免扣車牌。（記者李立法攝）

    國道最高速限110公里，潘男租車狂飆173公里被舉發，法官認為租賃業者並無過失，判免扣車牌。（記者李立法攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 租賃車 超速
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧照燒牛五花
古早味✧蔭油辣椒醬
吃甜甜✧焦糖烤布丁
咖啡渣的除臭妙用！
轉寄

標題：租賃車國道時速173公里狂飆 業者判免扣車牌


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月22日‧星期三‧丁酉年二月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.