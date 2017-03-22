租賃車國道時速173公里狂飆 業者判免扣車牌

2017-03-22 19:35

〔記者李立法／屏東報導〕潘男駕駛租賃車在國道時速狂飆173公里被逕行舉發，因超速60公里以上，監理機關依規定裁罰8000元並吊扣車牌，但法官認為租賃業者並無過失，判免扣車牌，可上訴。

裁罰機關高雄監理所主張，該車去年6月間在中山高超速63公里，依道路交通管理處罰條例43條規定，超過60公里以上處6千元以上2萬4千元以下罰款，並吊扣該車牌3個月；經租車公司提出異議，罰金部份已歸責至實際駕駛人，但租車公司與承租人簽定租約中載明，若因承租人違規導致車牌被扣，其扣牌期間的租金損失，由承租人負擔，該所按規定扣牌，並無不當。

屏東地院行政訴訟庭法官認為，行政罰法的原則為「有責任始有處罰」，道路交通管理處罰條例對逕行舉發案件採推定過失，車主可舉證無故意或過失而免責，租賃公司出具將車租給潘男並告之不可違規的證明，裁罰機關未能證明車主有故意或過失，即吊扣車牌，於法不合，應撤銷原處分。

有監理人員認為，監理機關依法規裁罰，租車業者若遭受損失可依租賃契約求償，該車嚴重超速，法規明定須罰款並扣牌，是為收警惕及嚇阻之效，該判決為車主解套並等同減輕實際駕駛人違規責任，擔心引發取巧效應。

屏東地院表示，道路交通處罰條例的適用性與行政罰法並無違背，一審法官為此還援用高院101年間的判例，該案癥結在於車主有無過失的認定，一審法官認為租車業者所提證明足以證明其無過失或故意，基於「有責任始有處罰」的原則，才撤銷吊牌處分。