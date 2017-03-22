太極雙星案外案 金主告何岳儒詐欺不起訴
2017-03-22 18:55
〔記者謝君臨／台北報導〕台北市政府雙子星開發弊案纏訟4年，最高法院上週依偽造文書罪，判處太極雙星團隊負責人何岳儒1年徒刑，金主全信開發實際負責人程宏道則依違反公司法判刑10月、得易科罰金90萬元，全案確定，何、程因而反目，程認為何男騙他日本森集團資金會到位，他才繳交1.3億擔保金，控告何涉詐欺罪；台北地檢署調查後，認定罪嫌不足，將何不起訴。
檢方調查，何岳儒於97年11月成立賀川公司，多次參與台北市府捷運局主辦的雙子星大樓開發案甄選皆被淘汰，101年2月，何尋求與太極雙星開發公司的金主程宏道等人合作，聲稱與日商森大廈集團關係密切，表示如未來取得雙子星案議約權，將送程男1億元當謝禮。
程宏道指控，公司原無意與任何廠商合作，何岳儒透過美商柏誠顧問工程公司牽線，告訴他日本人會投入所有的開發投資費備用，並表示台北市政府非常希望森大廈投資此案，他們具有很大的優勢。他信以為真，同意與何男共組太極雙星團隊，並於101年4月通過台北市府審查，取得第一順位議約權。
程宏道表示，當時他拿出1.3億元保證金，讓太極雙星取得優先議價權，但何岳儒所說的日本資金卻遲不到位，不僅讓他喪失取得標案的資格，繳交的保證金也拿不回來，因而控告何涉犯詐欺罪。
檢察官傳喚何岳儒出庭，他否認犯行，辯稱程宏道是在與馬來西亞團隊合作時繳交保證金，並非是與他合作期間，他並沒有欺騙對方，雙方是合作關係。
檢察官調查後認為，依據相關事證，何岳儒並未施用詐術致程宏道產生損害，雙方間的財務糾紛應屬民事糾葛，認為何罪嫌不足，處分不起訴。
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