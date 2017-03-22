土庫農會選舉賄選案 檢調收網 藍綠都交保

2017-03-22 18:15

［記者廖淑玲／雲林報導］雲林檢調偵辦雲林縣土庫鎮農會選舉賄選案收網，繼蘇治芬祕書林全合交保50萬後，現任農會總幹事黃萬聰及另一名總幹事候選人林瑞雄分別以30萬及5萬元交保。

雲林地檢署指出，檢調單位接獲土庫鎮農會賄選情資，由雲林地檢署檢察官吳文城、沈郁智指揮調查局中部地區機動工作站、嘉義市調查站組成專案小組，全力調查蒐證。

前天起檢調分別到林瑞雄及其他會員住處共7處搜索，並傳訊林全合、黃萬聰、林瑞雄等18名被告及2名證人到案，前天林全合50萬元交保，昨天要出國的黃萬聰30萬元交保，未限制出境，林瑞雄5萬元交保，其餘被告以2萬元至5萬元不等交保。

檢方調查，林瑞雄、黃萬聰均登記為本屆雲林縣土庫鎮農會總幹事候聘人，林全合等人為林瑞雄樁腳，涉嫌發送3萬元至5萬元不等現金給農會會員代表候選人，要求他們當選會員代表後投票支持同陣營理事候選人，再遴聘林擔任農會總幹事；已當選總幹事的黃萬聰則涉嫌以介紹工作為由，向農會會員代表期約賄選。

雲林地檢署指出，林瑞雄、黃萬聰等人涉犯違反農會法被諭令交保，全案並由檢察官深入追查擴大偵辦中；目前人在國外的黃萬聰說絕無賄選，強調介紹工作之說是透過立委服務處轉介，根本不是期約賄選，加上他因公要出國，未限制出境才要繳交30萬元保證金；林瑞雄則否認有行賄。