少女戀上恐怖男友 分手裸照遭散佈

2017-03-22 18:15

〔記者王定傳／新北報導〕新北市范姓男子前年與14歲小女朋友小美（化名）嘿咻後，偷拍小美只著上衣及內褲的性感照，事後兩人鬧分手，范男竟把照片上傳聊天室群組，還傳訊威脅「不要搞到最後很難看」、「照片全裸的11張」等，新北地院依妨害性自主等罪判范男2年9月徒刑，其中1年得易科罰金，可上訴。

檢警調查，前年11月間，當時年約18歲的范男透過手機社交軟體「BAND」結識年僅14歲的少女小美，兩人交往後，范男就把小美帶回住處發生性行為，結束後，他還拿HTC手機偷拍小美穿著上衣與內衣褲的性感照。

不僅如此，11月30日，兩人再度發生關係，但12月間，范男因不滿小美提分手，竟把小美的性感照PO上LINE群組，隨後傳訊說：「你真的要惹毛我嗎、你不想講，你直接說，你不要一直已讀讓我做出我會後悔的事情、不要搞到最後很難看你自己知道對我們真的沒有好處、影片47分50秒、照片全裸的11張」等。

小美因此報警，范男坦承犯行，合議庭認定他觸犯妨害性自主、妨害秘密及恐嚇危害安全罪，判刑2年9月，其中1年得易科罰金；至於檢方認為范還觸犯兒童及少年性交易防制條例中的拍攝未滿18歲之人為性交影片罪及散布未滿18歲之人為猥褻行為圖片罪；合議庭認為，並無證據證明范有拍攝影片，至於照片雖可看到小美穿上衣與內褲，但圖片經范男修飾後略為模糊，難認是猥褻照，此部份無罪。