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詐騙網紅「17舒淇」重出江湖? 遭控再詐得LV包

2017-03-22  18:08

〔記者王冠仁／台北報導〕32歲女子黃芮溱，在網路上以舒淇、舒淇狐狸、17舒淇、lanshing、藍歆等化名與網友互動，涉嫌透過「蝦皮」網路拍賣平台，以「假轉帳、真詐騙」的方式，騙走賣家3C、名貴精品等；由於被害者眾，警方發現她在雙北、高雄等地犯案多達32起，上月循線將她逮捕到案。

不過，黃交保後卻不知悔改，仍故技重施。

警方調查，一名陳姓女賣家日前在網路販售一款約3萬5千元的LV名牌包，黃見到商品後與陳聯繫，兩人前天下午相約在台北市西門町一間咖啡店面交。當時黃女拿出修圖過的匯款截圖，謊稱已經匯款；但陳女謹慎，當下立刻打電話跟銀行確認。

黃嫌趁著陳女講電話時，將包包從包裝盒拿出來再藏進外套內，假裝走進女廁上廁所，再若無其事走回座位繼續與陳女交談。陳女最後以無法確認匯款是否入帳為由取消交易，但陳搭上捷運返家時檢查商品，這才發現包包已經不翼而飛，氣得報警。

警方指出，黃嫌慣用的伎倆，就是在網拍上挑選名貴的3C、精品，假裝要與賣家交易，還會傳修圖過的假網路匯款截圖給賣家取信；不少賣家因為網路銀行入帳會有時間差，看到「假截圖」信以為真，就與黃嫌面交，直到商品被黃拿走後，卻發現遲未入帳才知被騙。

警方目前已經鎖定黃嫌行蹤，將於近日內將她約談到案，並追究竊盜罪責。此外，警方檢視監視器畫面，發現黃女走出廁所時「兩手空空」，懷疑有同夥接應將面積頗大的名牌包拿走，正深入追查。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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  • 陳女控訴被詐而損失的LV包。（記者王冠仁翻攝）

    陳女控訴被詐而損失的LV包。（記者王冠仁翻攝）

  • 陳女出面指控。（記者王冠仁翻攝）

    陳女出面指控。（記者王冠仁翻攝）

  • 陳女發現遭竊後，與黃嫌的對話。（記者王冠仁翻攝）

    陳女發現遭竊後，與黃嫌的對話。（記者王冠仁翻攝）

  • 自稱「17舒淇」的黃芮溱。（記者王冠仁翻攝）

    自稱「17舒淇」的黃芮溱。（記者王冠仁翻攝）

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