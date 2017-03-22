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「給個機會」 竊車慣犯被逮才求饒

2017-03-22  17:53

〔記者徐聖倫／新北報導〕42歲夏姓男子上週在新北市永和偷了1輛箱型車，他迂迴開到桃園企圖躲避查緝，警方循嫌於昨日晚間追到桃園市桃鶯路，終將夏嫌逮捕歸案。夏嫌被逮當下才知糗大，趕緊說「我配合、我都說，幫我拜託法官給個機會。」警則斥「你偷的時候不知道下場嗎？活該！」

警方調查，夏嫌有毒品、竊盜等多項前科。偵訊時，夏嫌向警全盤托出，他表示自己共偷了4輛車、4支滅火器，他稱自己沒有工作，缺錢花用才會行竊，直說「我之後一定會找工作」。訊後，警方依竊盜罪嫌將夏嫌移送法辦。

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  • 警方在桃園桃鶯路抓到夏姓男子。（記者徐聖倫翻攝）

    警方在桃園桃鶯路抓到夏姓男子。（記者徐聖倫翻攝）

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