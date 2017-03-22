扯！通緝犯玩MP5衝鋒槍 走火貫穿好友肚子
2017-03-22 18:25
〔記者李容萍、余瑞仁／桃園報導〕這件槍擊案真的很烏龍！
桃園市50歲的「四條通緝」嫌犯林景釧，昨天凌晨1時和41歲李姓友人在大園區大豐二街的住處玩槍時，子彈不慎擦槍走火，子彈從李男的腹部貫穿到背部，林嫌見狀當場嚇壞，立即駕車載著受槍傷的李男到桃園敏盛醫院就醫，自己則帶著一把土耳其手槍躲到桃園區大興西路的一家汽車旅館。
桃園警方得知有人中槍受傷，由桃園地檢署檢察官林劭燁指揮調查，經調閱醫院監視器等畫面，鎖定林嫌身分和躲藏方向，昨晚由刑警大隊、中壢警分局荷槍實彈前往汽車旅館攻堅，林嫌見大批員警持防彈盾牌乖乖棄械就逮。
員警隨即帶著林嫌前往他大園的住處花圃，起出一把他所藏匿的MP5衝鋒槍，以及100餘公克安非他命、10餘公克海洛因毒品。
至於身受槍傷的李男，迄下午仍在加護病房急救，幸無生命危險，員警查出他中槍過程後，覺得很離譜。
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