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清晨鋸欄桿打算變賣 竊賊1人被逮

竊賊清晨鋸欄桿，1人被逮（記者蔡政珉翻攝）

2017-03-22  17:48

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣35歲葉姓男子與37歲林姓男子，今天清晨6點多，趁著天剛亮，路人稀少之際，前往三灣鄉苗124乙線道路旁持手工砂輪機、手工鋸偷鋸白鐵欄杆，打算變賣。不過巨大聲響引來路人注意，當場報警，警方趕至現場後，林男拔腿就跑，葉男則當場被逮，目前正積極追查林男下落。

葉男表示，因為看到路邊設置不少白鐵欄杆，心想可以變賣所以才會與林男同夥犯案，本以為趁早出門神不知鬼不覺，不料聲音太大驚動旁人。

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