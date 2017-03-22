殯儀館前遭攔查 男子心虛亮槍反揪出毒品

2017-03-22 18:03

〔記者吳仁捷／新北報導〕林姓毒蟲今天下午開車途經新北市立殯儀館前，因持有毒品被警方攔查，心虛的林嫌翻找駕照時，員警撞見有槍，大叫「你有槍」，林嫌嚇得掏槍，隨即被員警打落，一查之下發現只是把玩具槍，警方還在車內起出微量毒品。

警方調查，38歲林嫌為毒品人口，他疑與毒蟲相約在殯儀館前交易，要離開時因被警方撞見，毒蟲嚇得騎車逃逸，警方一路追逐到殯儀館後門，多名員警包抄毒蟲，林嫌隨即被攔下。

警方盤查林嫌時，林嫌吞吞吐吐，要從包包掏出證件時，被警方撞見有一把手槍，員警上前要奪槍時，林嫌掏起槍但隨即被打落，員警隨機將他壓制。

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