北市捷運站驚傳有人帶槍 警方帶回了解中

2017-03-22 17:28

〔記者邱俊福／台北報導〕北市麟光捷運站外，今天下午5時許，驚傳有人攜帶槍枝，轄區北市警大安分局臥龍街派出所據報馬上派員前往後，目前將1名騎乘腳踏車的男子帶回了解中，初步查知該槍為玩具槍，因放在背包內，部分外露，被民眾發現後舉報，虛驚一場。

據悉，當時該男子騎乘腳踏車，車前的籃子放置背包，背包內放有一隻玩具槍，槍的尾部露出，民眾看到後，誤以為是槍枝，馬上報警，警方聞訊，馬上呼叫線上警網，將該男攔查，帶回派出所進行了解。