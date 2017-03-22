| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高雄明日停水 部分地區達23小時、影響逾5千戶
 首頁 > 社會

北市捷運站驚傳有人帶槍 警方帶回了解中

2017-03-22  17:28

〔記者邱俊福／台北報導〕北市麟光捷運站外，今天下午5時許，驚傳有人攜帶槍枝，轄區北市警大安分局臥龍街派出所據報馬上派員前往後，目前將1名騎乘腳踏車的男子帶回了解中，初步查知該槍為玩具槍，因放在背包內，部分外露，被民眾發現後舉報，虛驚一場。

據悉，當時該男子騎乘腳踏車，車前的籃子放置背包，背包內放有一隻玩具槍，槍的尾部露出，民眾看到後，誤以為是槍枝，馬上報警，警方聞訊，馬上呼叫線上警網，將該男攔查，帶回派出所進行了解。

廣告
  • 北市警大安分局。（記者邱俊福攝）

    北市警大安分局。（記者邱俊福攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 捷運站 槍枝 玩具槍
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧照燒牛五花
古早味✧蔭油辣椒醬
吃甜甜✧焦糖烤布丁
咖啡渣的除臭妙用！
轉寄

標題：北市捷運站驚傳有人帶槍 警方帶回了解中


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月22日‧星期三‧丁酉年二月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.