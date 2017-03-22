1個move使出擒抱！ 跳橋男被派出所長救下

警消合力將高某救下並送醫。（記者徐聖倫翻攝）

2017-03-22 18:01

〔記者徐聖倫／新北報導〕戰技也適用救人！新店警分局楓子林派出所長歐顯宗，日前接獲民眾報案指稱在楓林橋有人要跳水，歐所長趕抵就看見1名男子已跨過1公尺高護欄，歐所長假裝是路人走過，趁其不備一個箭步使出擒抱，當場救下欲輕生男子，同時極力安撫「只有活著才能解決問題！」

據悉，當時有民眾見到這名頭戴紅帽的中年男子在橋邊喃喃自語，正準備跨過1公尺高護欄，幸好派出所非常近僅150公尺，趕緊報案求援。歐所長立即前往，他擔心直接穿制服過去男子會更激動，故換便服假裝路人，才讓他順利進行救援。

經查該男子姓高，家住石碇區，平日以打零工維生，工作收入不固定，又有酗酒習性，其子女看不過去，偶有言語衝突，當天高某又與家人發生口角，憤而離家，在心情不佳情緒不穩狀態下，突有一了百了的輕生念頭，在生死剎那間，被歐所長及時挽救。

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