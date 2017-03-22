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毆打「好市多」女員工、吐口水 鄧姓男子被訴

2017-03-22  17:18

〔記者黃建華／高雄報導〕家住台中的50歲鄧姓男子，去年10月間以一張會員卡帶8名家人到高雄市前鎮區的「好市多」，遭洪姓女員工攔阻，涉嫌出言辱罵洪女長的醜，還打洪女臉部一巴掌，並朝洪女吐口水，事後挨告傷害、公然侮辱，鄧男雖否認犯行，但洪女與好市多其他員工指證歷歷，高雄地檢署偵結，將鄧男依傷害、公然侮辱等罪起訴。

檢方起訴指出，50歲的鄧姓男子，去年10月30上午10點多，和家人一起到高雄前鎮區中華五路的「好市多」大賣場，於地下室入口處遭好市多洪姓女員工以「一張會員卡不能帶8個人進入」攔阻，引發鄧男不滿。

鄧男竟出言「你長這麼醜還出來」侮辱洪女，並朝洪女吐口水，公然貶損洪女人格，隨即轉身欲離去，洪女拍鄧男肩，質問他為何如此無禮？竟遭到鄧男出手朝臉部打一巴掌。造成洪女臉部挫傷，報警提告。

前鎮警分局查出鄧男涉案，將他傳喚到案送辦，鄧男卻統統否認犯行，但因洪女與其他好市多員工指證歷歷，高雄地檢署偵結全案，將鄧男依傷害、公然侮辱等罪嫌起訴。

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  • 鄧姓男子涉嫌對好市多洪姓女員工吐口水、揮巴掌遭雄檢起訴。（記者黃建華翻攝）

    鄧姓男子涉嫌對好市多洪姓女員工吐口水、揮巴掌遭雄檢起訴。（記者黃建華翻攝）

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