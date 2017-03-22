渣男伸狼爪性侵繼女 重判15年徒刑

2017-03-22 17:20

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣林姓男子是小花（化名）的繼父，小花與母親搬到宜蘭與林男同住，同睡一房分床而睡，沒想到林男色欲薰心，竟對未滿14歲的小花伸出狼爪，猥褻得逞且性侵3次，因小花向補習班老師哭訴，全案曝光，法院審結，認為林對小花的行為，傷害甚鉅，依強制猥褻等罪嫌，判處15年徒刑。

判決書指出，7年級生的林姓男子是小花的繼父，104年1月時未滿14歲的小花與母親搬到林男宜蘭縣的住處，小花與林同房分床而睡，小花母親則與其他2名子女睡在同一房，沒想到，林竟起色心，趁著深夜對小花伸出狼爪。

104年4月起，林開始對小花有猥褻行為；另外，4月中下旬甚至還有性交行為共3次，直到5月27日小花在補習班下課後，向老師哭訴尋求協助，全案因此曝光。

被告於偵查時辯稱，是因為阻止小花與男友交往，才會被誣陷，半夜起床會幫忙蓋被子，沒有性侵的行為；小花則證稱，雖然氣繼父阻止她與男友交往，但那跟性侵是2件事；小花男友則證稱，小花曾跟他說，繼父對小花性侵害，甚至在事後傳Line騷擾。

法官認為，小花對案情的描述詳細，加上相關證人證詞、性侵害事件驗傷診斷書、現場圖及Line對話紀錄等，被告的犯罪事實明確，林男竟為滿足一己私慾，對未滿14歲的子女伸出狼爪，造成小花身心無法負荷之壓力，傷害甚鉅，依強制性交等罪嫌，判處15年有期徒刑。

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