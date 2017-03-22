司法院裁判書資料 今起提供OpenData下載
2017-03-22 17:50
〔記者楊國文／台北報導〕司法院開放政府資料供民眾查詢使用，今天起又邁進一大步，今起在政府資料開放平台開始開放供各界下載裁判年度為105年度的裁判書資料檔，此資料檔收錄範圍和司法院網站的裁判書查詢系統所收納的各級法院裁判書資料的範圍和內容完全相同。
司法院資料處處長王金龍指出，政府資料公開已經是全球趨勢，未來，不僅將持續更新裁判書資料檔供民眾下載，如近日起逐次公開104年、103年、102年度等裁判書資料檔，未來，在進行必要個人資料的遮掩後，將研究是否再開放如法拍屋等政府資料供民眾利用，創造更多的便民服務。
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