司改會議：講師級以上法律教師可任「兼職法官」
2017-03-22 17:22
〔記者張文川／台北報導〕 全國司法改革國是會議第3分組今召開第3次會議，決議通過「法官、檢察官的多元晉用及監督（不包含退休給付）」議題的10項議案，放寬法官任用資格，讓大學講師以上的法律專業教師，能有機會成為兼職法官或定期法官。
第3組分組今討論後決議，放寬專任教授、副教授、助理教授、講師的大學教師證書，作為具擬任法官職務任用資格的依據，此部分涉及考試院權責，仍須跨院討論；建立由法律人擔任兼職法官、定期法官的制度；從司法官培訓制度、司法環境、工作負荷、工作尊嚴、經濟條件及退養保障上，做出改善，以增加資深律師、學者轉任法官的誘因。
同時並決議，改變司法體制內的判例文化，檢討判例與最高法院民刑庭會議決議制度，並改革法學教育、改革國家考試；司法官學院的實習地點不限於法院，建議增加民間社福機構與社會改革團體，例如少輔院、戒治所、身心障礙機構、工會、環保單位，以增進司法官理解社會現況。
另外，也通過增加法官及檢察官之輔助人力及必要硬體設備，減少法官、檢察官的工作量；簡化書類；檢討高檢署、高院人力配置，設計能讓高檢署、高院人力回流地檢署與地院的機制。
針對上述這些通過的提案，會中決定成立專案小組，由賴恭利擔任召集人、國是委員陳瑞仁、尤伯祥、李佳玟四人細部討論後，提出預擬結論，提報下次會議議決。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 為衣翻臉 見父背影 開富爸賓士撞死他
- 「李永得穿拖鞋」變明星臉？台南警查到這毒犯來對比…
- 惡劣！無良賊攀談 偷身障者刮刮樂
- 想當AV男優當不成 他改替應召妹拍微A片卻爆紅...
- 正妹護理師被罵醜妖孽 惡女被起訴2罪
網友回應
熱門新聞
- 經典賽Live》美國2：1日本 全場比賽精華
- 被爆當小三嗆正宮 威廉妹坦承已懷孩子...
- 桃園前縣議員王淳長 喝農藥不治
- 遠航機師執勤前酒測 民航局︰下週起全面實施
- 〈徵文大家談〉工作中，請許下心願
- 林威廷不怕K 今年力求打點
- 辣妹老師上了17歲學生 到警局自首還得意燦笑
- 職訓開班 新增3D列印課程
- 小松菜奈哭戲拒點眼藥水 在台票房淚飆千萬
- 陽岱鋼指家族有污點... 週刊爆親友為「她」反目
- 經典賽》日本守備賠掉勝利 美國首度殺進冠軍戰
- 保健》健康飲食重要 苑裡衛生所到國小授課
- 數位化來襲 第一金蔡慶年：保險業影響最大
- 王金平率藍營立委訪日
- 聲押朴槿惠？ 韓媒：檢方今明兩天決定
- 北投製片廠 中攝影棚錄音室設為歷史建築
- 老天不幫忙 水蜜桃、咖啡減產
- 外傳駐泰？李大維打趣答長官與老婆決定
- 台北市老人共餐送利多 每餐補助40元變80元
- 經典賽》4年前的遺憾討不回來 日本老將含淚仰天
- 長期關注維權 NGO工作者李明哲赴中失聯
- MLS》曼聯願意放人 「小豬」加盟芝加哥火焰
- 世界盃資格賽》最終輪陷2連敗深淵 美國盼老將拯救
- 台股收盤下跌49.83點 報9922.66點
- 國道旁16違規T霸 嘉縣府限4月初改善
- 郭書瑤被爆曖昧小鮮肉 金陽閃照宣示主權
- Airbnb進軍強國取名「爱彼迎」 網友轟：難聽！
- （影音）驚！女歌手玩人體衝浪 上衣掀起全都露
- 三大法人賣超9億 外資買超6億
- 溫翠蘋39歲胞妹癌末惡化 淚控廠商詐騙百萬
- 自由談》好無助的民調
- 不滿名譽受損 《我不是潘金蓮》遭潘金蓮控告
- 高雄明日停水 部分地區達23小時、影響逾5千戶
- 空氣盒子募款難 屏縣環盟喊卡
- 新台幣全世界最強！老謝爆：小英對企業主說...
- 承保學生保險意願低 教育部：將與壽險公會協商
- 范冰冰奪亞洲大獎影后 感言沒提李晨狂謝「他」
- NBA》新秀爸頻開砲 詹皇震怒：別再講我小孩
- 包大人瘦一圈 金超群驚傳入院開腦
- （影音）五月天最重要紀念日留台灣 粉絲「揪甘心」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：司改會議：講師級以上法律教師可任「兼職法官」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分