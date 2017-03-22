司改會議：講師級以上法律教師可任「兼職法官」

2017-03-22 17:22

〔記者張文川／台北報導〕 全國司法改革國是會議第3分組今召開第3次會議，決議通過「法官、檢察官的多元晉用及監督（不包含退休給付）」議題的10項議案，放寬法官任用資格，讓大學講師以上的法律專業教師，能有機會成為兼職法官或定期法官。

第3組分組今討論後決議，放寬專任教授、副教授、助理教授、講師的大學教師證書，作為具擬任法官職務任用資格的依據，此部分涉及考試院權責，仍須跨院討論；建立由法律人擔任兼職法官、定期法官的制度；從司法官培訓制度、司法環境、工作負荷、工作尊嚴、經濟條件及退養保障上，做出改善，以增加資深律師、學者轉任法官的誘因。

同時並決議，改變司法體制內的判例文化，檢討判例與最高法院民刑庭會議決議制度，並改革法學教育、改革國家考試；司法官學院的實習地點不限於法院，建議增加民間社福機構與社會改革團體，例如少輔院、戒治所、身心障礙機構、工會、環保單位，以增進司法官理解社會現況。

另外，也通過增加法官及檢察官之輔助人力及必要硬體設備，減少法官、檢察官的工作量；簡化書類；檢討高檢署、高院人力配置，設計能讓高檢署、高院人力回流地檢署與地院的機制。

針對上述這些通過的提案，會中決定成立專案小組，由賴恭利擔任召集人、國是委員陳瑞仁、尤伯祥、李佳玟四人細部討論後，提出預擬結論，提報下次會議議決。