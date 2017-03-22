贈送翁啟惠150萬技術股 張念慈：玩笑話被當真

2017-03-22 17:20

［記者黃捷／台北報導］浩鼎董座張念慈因涉嫌以浩鼎乳癌新藥「OBI-822」150萬技術新股，與前中研院長翁啟惠達成期約行收賄，遭士林地檢署起訴，士林地方法院今開庭，張辯稱贈送150萬技術新股給翁，本來只是與美國Optimer公司股務「一句玩笑話」，卻被股務當真，才引發一連串的誤會，美國司法部早已還他清白。

檢方起訴犯罪事實中，其中之一是張為換取翁的醣分子酵素合成法早期技術，以浩鼎150萬技術新股為對價，但因經濟部認為有疑慮，張擔心影響浩鼎上市興櫃時程，最後作罷，雙方僅達成期約行收賄。

張解釋，檢方提出的證據中有封關鍵電郵，他發信給翁討論高鑫股票事宜，雖順帶提及浩鼎150萬技術新股事情，但翁僅簡單回覆「OK」，並未續談浩鼎技術新股的事，認為翁的「OK」僅針對高鑫股票事宜，而非浩鼎技術新股，2人後續也沒再做討論，翁不可能知情。

張並說，Optimer為感謝他對公司的貢獻，董事會才會決議發行150萬技術新股酬謝他，他為利益迴避，相關董事會議都未參加；Optimer股務與他討論此事時，告知他拿到股票前得先繳稅，他當時開玩笑說：「那如果我把股票送給翁啟惠，就變成翁要繳稅囉？」

張表示，他沒料到股務把此話當真，事後還發電郵給Optimer財務長討論贈予事宜，此事才會爆發，美國司法部介入調查後，因查無不法已經結案，指股務與財務長的郵件內容「都是錯的」。