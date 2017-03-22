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拖車違停機車道 害騎士撞上送命

2017-03-22  17:14

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名黃姓大貨車司機，日前將全拖車的子車違停在機車道上，後方也未放置三角錐及警示燈，造成霧峰一名洪姓男子騎車行經時直接撞上子車後方鐵架，頸椎、胸部重創當場死亡，霧峰分局警方表示，去年至今轄區因違規停車，已造成1人死亡、28人受傷，停醒民眾依規定停車，尤其拖車、貨櫃車必須停在專用停車場上。

台中市霧峰一名洪姓騎士（26歲），日前晚間騎車準備到台中市區健身房運動健身，沒想到騎車行經霧峰中投東路時，卻撞上違規停在機車道上的全拖車子車左後方，因頸椎、胸部重創不治。

霧峰分局四德派出所所長林崎嵩表示，事故後調查發現，黃姓（53歲）拖車司機約在當天晚間6點多將全拖車後方的子車違停在機車道上，逕自開著前方的母車前往附近工廠載貨，洪姓騎士7點多騎車行經該處，因後方沒放置三角錐及警示燈，造成騎士直接撞上拖車後方，因撞擊力大到院前死亡，黃姓司機不但吃上違停罰單，還依過失致死移送法辦。

林崎嵩所長表示，警方獲報到場處理，沒多久黃姓拖車司機載完貨回到現場，才知道貪圖一時方便違停，已經奪走1條年輕生命，提醒拖車、貨櫃車等大型車輛需停在專用停車場，否則依道路交通管理處罰條例82條規定，利用道路放置拖車、貨櫃或動力機械將處新臺幣1200元以上2400元以下罰鍰。

霧峰分局交通組長曹振展也說，統計後發現105年至今，轄區的大里、霧峰，因違規停車或暫停不當而肇事，已造成1人死亡、28人受傷，提醒民眾不要貪圖方便，以為只是「停一下而已」，卻沒想到違停可能造成後方用路人因天色昏暗直接撞擊身亡，或是為了閃避違停車輛，從外線切往內線途中發生擦撞，造成受傷甚至送命，屆時將面對民、刑事責任追究和良心的譴責。

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  • 台中市一名黃姓拖車司機，日前違停在機車道上，造成騎士撞上拖車後方送命。（記者陳建志翻攝）

    台中市一名黃姓拖車司機，日前違停在機車道上，造成騎士撞上拖車後方送命。（記者陳建志翻攝）

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