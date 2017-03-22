民眾違規開較輕的罰單 警員好心恐觸法
2017-03-22 17:09
警員取締違規時，若開立較輕罰度罰單，恐會觸犯公務員登載不實罪。（記者林宜樟翻攝）
〔記者林宜樟／嘉義報導〕許多民眾騎機車違規時，常哀求警員開立罰度較輕的罰單，甚至還會在網路上貼感謝文，但恐會讓好心警員吃上公務人員登載不實罪；嘉義縣政府政風處今天請律師顏伯奇講述「公務員應具備的法律常識」，討論公務人員可能觸犯的貪污圖利罪，甚至連警員好心開立較輕罰單也會觸法。
嘉縣府今天在稅務局舉辦「廉政心、關懷情－員工法紀教育訓練」系列課程；顏伯奇說，公務人員常遭遇訴訟採購契約糾紛、國家賠償及不法取得財產犯罪；另常有公務員在辦理淹水、災損補助時出狀況，如明知道該戶沒有淹水，卻寫有淹水而讓他人申領補助，就是圖利；有些人認為沒收錢就沒關係，但不法利益不僅是金錢財物，接受廠商邀宴也屬不法利益。
顏伯奇並講述曾發生的案例，一名警員因基於同情，對違反交通法規無照駕駛的女工，開立未帶駕照罰單減輕罰度，事後卻經人檢舉觸犯公務員登載不實罪；由於此情形許多民眾經常遭遇，有聽眾私下說，之後別再讓警員為難，也有人說，「被開較輕的罰單，私下開心就好，絕不再貼網路感謝文了」。
嘉縣府政風處長陳昭孔說，公務員需具備基本法律觀念，依法行政，講座希望協助建立正確法律觀念，讓公務員在執行公務上能有所依循、勇於任事。
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