祕書涉農會選舉賄選交保 蘇治芬：尊重司法

2017-03-22 16:42

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林檢調查緝土庫農會選舉賄選案，民進黨立委蘇治芬祕書林全合被以50萬元交保，蘇治芬今天在臉書PO文強調，尊重司法，以該案進入司法不宜就個案表示意見，但仍不忘痛批農會法是扭曲人性、斲傷農業結構的法律。

蘇治芬昨天在院會質詢時，就痛批農會法形同「農會總幹事家族法」，直言對民進黨失望，並在FB指稱，當初雲林縣長任滿又回頭參選是自認可協助台灣民主，但外界對蘇家有負評，直說並不是很想當立法委員……，未料今天又傳出她的祕書涉農會賄選交保，備受矚目。

今天蘇治芬再透過FB說明，「此案涉及土庫農會選舉，對手慣用檢舉的手段對付他方；我的秘書林全合因私人情誼難免關心，也因拒絕認罪，被以50萬元交保。今已進入司法，我也得採尊重司法，不宜就個案表示意見⋯⋯」。

蘇治芬也另就通案批判農會法，指稱重金買票的集團逍遙在外，反而是小蝦米要面臨重重的陷阱和壓力，她表達對現實人性的疼惜與嘸甘，並給予誠摯的關心。