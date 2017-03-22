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辦案科學化！大數據佐監視器 淡水警瓦解車手集團

2017-03-22  16:45

〔記者曾健銘、王宣晴／新北報導〕新北市23歲林姓男子，因為缺錢花用遭詐騙集團吸收，自行找了5名友人自組詐騙車手團，從去年底開始陸續在大台北地區的ATM提領贓款，短短3個月就有高達40人受害，並成功提領150萬元贓款，淡水警分局接獲被害人報案後成立專案小組追查，根據大數據分析車手提款的熱點、時間，同步調閱近4百支監視器，花費近3個月期間，日前終於逮捕林男為首等6人。

警方表示，該詐騙車手集團分工精細，以有毒品、詐欺前科的林男為首，以每天8千到1萬5千元不等的代價，吸收友人加入，底下3名成員利用毒品、金錢利誘，向急需用錢的人或毒蟲收購銀行帳戶當作詐騙人頭帳戶，另2名擔任車手專責提領贓款，林男雖貴為「頭頭」，但偶爾也會親自外出提領贓款。

警方調查，去年10月開始，陸續接獲被害人報案遭詐騙，警方經大數據分析車手出沒熱點、時間，警方擴大調閱近4百支監視器，鎖定林男涉嫌重大，歷經3個月蒐證追查，日前見時機成熟，一舉逮捕林男在內等6人，訊後全依詐欺罪嫌函送法辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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  • 警方透過大數據鎖定車手提領贓款的熱點，調閱近400支監視器後終於逮獲林姓主嫌。（記者曾健銘翻攝）

    警方透過大數據鎖定車手提領贓款的熱點，調閱近400支監視器後終於逮獲林姓主嫌。（記者曾健銘翻攝）

  • 警方透過大數據鎖定車手提領贓款的熱點，調閱近400支監視器後終於逮獲林姓主嫌。（記者曾健銘翻攝）

    警方透過大數據鎖定車手提領贓款的熱點，調閱近400支監視器後終於逮獲林姓主嫌。（記者曾健銘翻攝）

  • 警方透過大數據鎖定車手提領贓款的熱點，調閱近400支監視器後終於逮獲林姓主嫌。（記者曾健銘翻攝）

    警方透過大數據鎖定車手提領贓款的熱點，調閱近400支監視器後終於逮獲林姓主嫌。（記者曾健銘翻攝）

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