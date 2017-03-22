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跨國毒梟無保請回 新北院說明理由

2017-03-22  16:17

〔記者王定傳／新北報導〕刑事局本月破獲跨國毒梟，逮男子徐聖傑並起獲重達92.14公斤的安非他命，檢方向法院聲押不成，法官裁定無保請回；新北地院說明，當時羈押庭的法官認為，檢方未能舉證證明徐有逃亡可能，雖有共犯未到案，但共犯對本案供述如何不明，難認有串證及逃亡可能，因此無保請回。

不過，檢方抗告後，高院認為，偵查與審理階段要求證據的舉證程度不同，偵查階段，檢方只要對被告犯嫌重大或有串證之虞，向法院釋明，使法院相信有串證的高度可能性即可，裁定發回重裁，並請一審法院審酌徐有無勾串可能。

雖高院已發回重裁，但由於徐男昨日才落網，預計等他移送法院才會開羈押庭；不過，因檢警發現徐男另因施用毒品被判刑7月確定，今下午已將他發監執行。

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  • 刑事局本月破獲跨國毒梟，涉案的徐聖傑被移送法辦。（資料照，記者邱俊福攝）

    刑事局本月破獲跨國毒梟，涉案的徐聖傑被移送法辦。（資料照，記者邱俊福攝）

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