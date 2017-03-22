不平靜！三重又傳兄弟互砍 嚇壞居民

2017-03-22 16:29

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重昨晨傳出當街砍頸凶殺血案，不料今天再傳一對許姓兄弟持菜刀互砍，消息傳出後嚇壞附近居民，直說最近也太不平靜，警方獲報趕抵，將47歲的許兄送醫，46歲的許男則帶回派出所訊問，釐清事發原因。

警方調查，許姓兄弟平常本有嫌隙，兩人皆無業在家，許弟因離婚加上中風，搬回三重富順街與母親同住。兩人時常因工作問題互相嗆聲揶揄，昨日4時許男氣不過，到廚房拿菜刀找兄長理論，雙方爆發衝突，許男砍傷兄長左手，所幸送醫並無大礙。

不料，事隔不到一日，兄弟倆又因工作問題發生口角，許男再度拿出菜刀向兄長理論，許兄氣不過，也拿菜刀叫囂，最後2人持刀互砍，造成弟弟右小腿1公分切割傷，哥哥胸部左側則有2處3公分切割傷、右腕有1處約2公分切割傷，緊急送醫急救，所幸2人並無生命危險。目前許兄仍留院觀察，許男則帶回警局，雖雙方皆互不提告，但警方訊後仍依傷害現行犯，將兄弟2人移送法辦。

據統計，三重區今年起至今不到3個月時間，已發生逾40件群毆互鬥送醫案件，平均2天發生1次打架事件，包括今年2月8日分子尾街發生30人大亂鬥、3月1日男子在五華街遭人持西瓜刀尋仇砍殺、昨日更傳男子慘死仁政街頭。

家住三重自強路的陳姓男子表示，晚上出門購物時，時常看到超商前聚眾吵鬧，半夜會被叫囂聲響、警車鳴笛聲吵醒，他與家人均感不安，覺得治安很差；家住中正北路的何姓女子也說，附近常有大批年輕人聚集滋事，入夜後都不敢帶小孩出門，原本該是寧靜的巷弄卻無法安寧，希望警方拿出積極作為防止街頭暴力案件再度發生。