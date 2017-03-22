街友失禁尿滿身 貼心警忍臭幫換乾淨衣物

2017-03-22 16:21

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市淡水區48歲黃姓街友，日前上午被發現渾身散發惡臭地躺在宮廟外的一動也不動，路過的香客擔心其生命危險，連忙向警方報警，淡水分局竹圍派出所警員林友祥、陳裕凱、徐偉倫獲報前往關切，發現黃男因行動不便，一時失禁才會便溺在褲子上，褲子上滿是穢物。

警員觀察其黃男身體無礙無須送醫，隨後將他帶回派出所休息，期間不僅提供乾淨衣物替換，還熱心地幫黃男盥洗，貼心舉動讓前來派出所報案的民眾都大讚：「真的是人民保母，讚！」黃男也頻頻道歉並致謝：「不好意思麻煩你們！」隨後表示不再需要幫助即自行離去。