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影射歐買尬董座是「敗類」 商界王建民遭訴

2017-03-22  16:00

〔記者陳慰慈／新北報導〕上櫃遊戲公司茂為歐買尬集團100年併購綠界科技，歐買尬董事長林一泓也成為綠界科技董事長，綠界前總經理王建民認為公司遭惡意併吞，去年4月在臉書PO文「哇，是我高估了綠界科技的現值了…還敢投資這種敗類嗎？」、「不肖董事長」、「利用名目來花費、核銷」等語，林認為被影射，對王提告，新北地檢署今依公然侮辱、加重誹謗罪嫌起訴王，民事部分，王去年底已被判賠須賠償林5萬9千餘元，並在個人臉書刊登道歉啟事一天。

起訴指出，去年4月28、29日，王男在臉書貼文「哇，是我高估了綠界科技的現值了...操弄股東權益至此，還敢投資這種敗類嗎」、「合資公司，當股權比例由不肖董事長佔有超過50%以上時，我能作的事情真的只有在FB上喊喊發洩一下而已，任由該董事長利用各種名目來花，核銷，然後說公司虧錢了，再利用減資後又喊增資來削減我的持股比例」等語，林男得知後認為被影射，因此提出民、刑事告訴。

開庭時，王男否認犯行，供稱PO文未指名道姓，且他只是依據事實評論，但檢方認為，王男貼文提到「綠界科技」、「不肖董事長」，會令人聯想到是林男，因此將王男起訴。

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  • 新北地檢署。（記者陳慰慈攝）

    新北地檢署。（記者陳慰慈攝）

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相關關鍵字： 公然侮辱 加重誹謗罪 歐買尬 綠界科技
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