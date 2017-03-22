「警察夾娃娃機」 一夾就中

2017-03-22 15:43

〔記者許國楨／台中報導〕陳姓婦人買晚餐時因下雨急著下車，一個不小心將連同車子、住處在內的一串鑰匙掉落水溝蓋縫隙，陳婦擔心鑰匙被沖走趕緊向警方求援，對夾娃娃機很有心得的第六分局警員盧禹丞見狀，趕緊拿衣架製成簡易勾具勾上鑰匙，面對陳婦好奇詢問如何想到此方法，盧員也逗趣的說，這是真實版的「警察夾娃娃機」，保證取物。

上週五傍晚六時許正值上班族下班時間，50歲的陳婦一臉不知所措、神情焦急的衝到第六分局永福派出所，她靦腆表示，不小心將連同車子、住處在內的一串鑰匙掉到水溝裡，因手機、財物都放在車內，適逢下雨致水溝內水量逐漸增加，擔心鑰匙可能被沖走才趕緊向警方求救。

此時警員盧禹丞勤畢正要下班，見狀仍主動關心並了解原委，原來陳婦剛剛到福科路、福雅路口買晚餐，鎖上車門瞬間鑰匙卻不小心掉進水溝蓋縫隙。

盧員陪同陳婦回到現場查看，確定鑰匙沒被沖走，趕緊拿衣架製成簡易勾具勾上鑰匙，陳婦人好奇詢問盧員如何想到此方法，盧員表示，因先前對夾娃娃機很有心得，因此才靈機一動試看看，沒想到真的奏效。

他也逗趣的告訴陳婦，這是現實版的「警察夾娃娃機」，保證取物，讓陳婦相當感動也非常感謝盧員在她最無助的時候適時伸出援手。