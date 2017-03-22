中國籍悍妻拒行房、腳踹婆婆 夫訴離獲准

2017-03-22 16:10

〔記者楊國文／台北報導〕劉姓男子3年前和中國籍悍妻林女結婚，林女婚後來台卻沈迷於電腦，不工作、不做家事也拒絕行房，並因婆媳不睦，踢踹婆婆，我行我素跑回中國，劉男前年訴請離婚；林女反駁表示每次要行房前，劉男皆說「妳讓我操一下」，對她極不尊重才拒絕行房，此外因婆婆講話很難聽，才失手打婆婆，一審以劉男2人欠缺溝通判劉男敗訴，高等法院今逆轉改判准許2人離婚。

30多歲的劉男具狀指出，103年5月和林女在中國福建省福州市結婚，同年8月她申請來台，兩人和父母在桃園同住。不料，林女婚後性情大變，不做家事、不煮飯，也不工作賺錢分擔家用，還拒絕行房，因她和母親關係不好，只好同意在外租屋居住。

劉男表示，前年林女人不舒服，爸媽好心前來探望，她竟和母親起口角，還踹踢母親，前年5月，他因工作之故要搬到台中居住，林女卻拒絕一同前往，還跑回中國的娘家，形同分居，因此訴請離婚。

林女指稱，是因每次要行房前，劉男都會福州話對她說「妳讓我操一下」，讓她極不舒服才拒絕行房，另外，林男母親時常對她大聲指責，講話又很刻薄，讓她無法接受，那一天林母母親來看她，不僅大聲指責、還欲出手打她的臉，她不得已才回擊踢中其腿部，兩造婚姻有破綻，不能只怪她。

一審認為劉男未化解母親、林女間婆媳不佳關係，應負擔較林女更大責任，兩人感情仍可藉由充分溝通回復感情，判不准離婚。

高等法院指出，劉男和林女存在個姓、態度及價值觀差異，且溝通不良，並欠缺誠信基礎，婚姻已出現破綻，且兩造都有責任，今改判兩人離婚。可上訴。