少女私奔大9歲毒蟲男友 續查有無供毒控制少女
2017-03-22 16:05
〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三峽一名秦姓國中生半年來中輟，校方發現後，赫見14歲的國二生秦姓少女竟與大她9歲的黃姓毒蟲男友混在一起，黃嫌還與毒友們雜處一室，並提供玩樂讓小女友開心，校方師長憂心少女安危報警，警方拘提黃嫌到案，讓失學的少女回到校園，並清查黃嫌是否誘拐或供毒控制少女。
三峽警方調查，14歲秦姓國中少女就讀三峽一間國中，但半年來長期缺課，住在黃姓男友與其阿嬤的同住處；校方查訪發現，少女因跟著大她9歲的毒蟲玩樂比較有趣，竟就不回家也不上課。
校方說，黃姓毒蟲不但帶著秦女到處跑，自己跟毒友吸毒時，秦女也在一旁觀看，甚至打手機手遊；因黃嫌阿嬤看不過去，警方19日上門查緝時，阿嬤也開門讓警方、師長上樓，赫見黃嫌竟躲在衣櫥內，被警方拖出後，一查發現他也是毒品通緝犯，將他押解歸案。
據了解，少女來自單親家庭，因黃嫌大她9歲，覺得跟大哥哥出去玩很有趣，就遭黃嫌帶著到處跑；黃嫌被逮後，辯稱他跟少女是真心的，少女也說要等黃嫌，但警方懷疑少女遭餵毒控制，也對她驗尿釐清，並擴大追查毒品是否侵入校園。
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