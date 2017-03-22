出租人非所有權人 法院仍判承租茶行還土地

2017-03-22 16:49

〔記者黃建華／高雄報導〕屏東市「麒豐茶行」向陳姓屋主承租店面，租約16年並到法院公證，不料事後地主許男將土地賣給劉姓建商，引發土地所有權與拆屋還地糾紛。劉姓建商去年向屏東地院提起民事訴訟，一審判茶行應搬遷並將土地還給建商；陳姓屋主與茶行上訴，高雄高分院今仍判建商勝訴。

劉姓建商去年提告指出，茶行所在的上百坪土地是他向地主許男購買，並在2014年11月12日辦好過戶取得所有權，要求土地上建物的屋主陳男與承租房屋的茶行老闆劉女應立即搬遷，交還土地。

陳男則辯稱，該筆土地原為他父親所有，其父於30多年前死亡後由他繼承且登記為所有權人，後來土地遭拍賣，他的母親誤以為母子倆設籍同址不能投標，才以舅舅許男名義投標，由許男取得土地所有權，主張土地只是借名登記在舅舅名下，實際上他才是真正的地主，也有權將房屋出租給劉女開茶行。

劉女則氣憤表示，當初租屋契約有到法院公證，且承租效力到2021年，如今卻要立即拆屋還地，「租屋契約公證不就毫無效力？」

屏東地院審理時傳喚許男，他證稱當年姊姊確實想買回土地，但是由他出資，認定許男才是真正的地主，判決陳男與劉女敗訴，勝訴的建商則提出300萬元進行假執行程序，準備在今天二審宣判後立即拆除房屋。

民間公證人表示，本案問題不在於當初的租約有沒有去法院公證，而是去公證的當事人到底是不是所有權人；所謂「買賣不破租賃」的大前提，必須是「出租人就是所有權人」，但本案中的出租人卻不是地主，在這種情況下承租人就比較沒有保障。