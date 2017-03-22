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火鍋還是鐵板燒﹖ 宵夜沒吃到先GG

警方攔查併排違停的白色自小客。（記者許國楨翻攝）

2017-03-22  15:34

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名車手連續兩天提領20萬贓款獲得5000塊酬勞決定請客，沒想到與友人還在討論到是要吃火鍋還是鐵板燒時，就因車子違停遇警盤查，讓車內的「生財工具」金融卡連同K毒一併露餡，這下宵夜還沒吃到先進警局，訊後被依詐欺等罪嫌送辦。

台中市保安第一中隊長黃欽洲本月11日晚間帶班巡經中華路、精武路口時，發現一部白色自小客車違規併排停車趨前盤查，未料車窗搖下一股濃臭的K毒味道瞬間竄出，目視車內後座隨即發現K毒殘渣罐及K盤，立即要求分別24歲、23歲的陳姓駕駛及蘇姓乘客下車受檢時，二人異口同聲表示車子是剛承租的否認持有K毒。

只是當警方檢視後座又發現金融卡10張，二人一樣裝傻否認到底，並表示車子是向另名陳姓友人承租，企圖將責任推給第三人，警方通知陳男到案時，連同陳姓駕駛都指證東西就是蘇男的，蘇男見無法狡賴才坦承擔任詐團提款車手。

蘇男供稱，連續兩天提領20萬贓款獲得5000塊酬勞，因為之前就答應要請好友陳男吃頓飯，所以才會請陳男開車載他一起去中華路吃宵夜，二人在車內邊拉K邊討論待會兒要吃火鍋還是鐵板燒時，竟因車子違停被盤查，宵夜還沒吃到就被抓了。

隨後員警幫2人叫了2份炒麵，讓蘇男得償所願請了陳男宵夜，警方也勸戒蘇男別再從事這種違法的工作，就算是賺了錢但是花得安心嗎﹖訊後全案依詐欺、毒品等罪嫌送辦。

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  • 警方車內找到10張蘇姓車手用來提領贓款的金融卡。（記者許國楨翻攝）

    警方車內找到10張蘇姓車手用來提領贓款的金融卡。（記者許國楨翻攝）

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