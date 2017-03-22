跨國毒梟落跑被逮 辯稱「我沒有跑、只是害怕」
2017-03-22 16:08
男子徐聖傑被移送法辦。（記者邱俊福攝）
〔記者邱俊福／台北報導〕跨國毒梟徐聖傑，本月初遭法官裁定無保請回後，隨即變裝並多次更換住處逃逸無蹤，刑事局經多日追緝，昨天才將他再度逮捕，今天移送檢方時，面對媒體詢問，他說「我沒有跑，只是害怕，才會到處變換居住地」。
警方說，本月6日凌晨在新北市新莊區一處倉庫內查獲9組金屬電磁模具內藏180包安非他命毒品，重達92.14公斤，現場逮捕徐嫌及其妻子黃意霖2人，黃女裁定1萬元交保，另向法院聲請羈押徐嫌，惟法官裁定結果為無保請回，雖檢察官立即再次核發徐嫌拘票，但徐嫌已逃逸無蹤，檢察官立即提出抗告。
警方歷經2週追緝徐嫌，雖徐嫌逃亡過程，刻意戴帽、戴眼鏡變裝，且以日租套房、汽車旅館等更換處所藏匿，還搭乘計程車製造監視器影像斷點，仍於昨天下午3時許，在新北市板橋區府中捷運站附近再度將他逮捕到案。
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