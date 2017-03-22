墓仔埔也敢去 姊妹公墓吸毒稱「糖粉、海鹽」
2017-03-22 15:27
［記者黃旭磊／高雄報導］姊妹躲公墓鐵皮工寮吸毒，竟稱海洛因、安毒為「糖粉、海鹽」。
高雄市仁武警分局澄觀所副所長魏妤庭今天表示，本月20日持搜索票前往富鼎金公墓鐵皮屋工寮搜索，查出吳女（39歲，毒品）、同母異父余姓妹妹（35歲，毒品）及吳女的林姓男友（24歲，毒品）疑似於屋內吸毒，並於桌上及櫃內搜出安非它命（14.44公克）、海洛英（0.66公克）及多組吸食器、針筒，但吳女當場卻辯稱，「家裡有小朋友要吃的糖粉，另外那包是海鹽。」
警方表示，姊妹供稱媽媽常來工寮，公墓沒人去，適合安穩地躲藏吸毒，而吳嫌原與小她15歲男友林嫌同居，妹妹覺得安全也來投靠。
魏妤庭說，吳嫌母親承包墓地工事，偶而住寮內，由於「呷厚道相報」引來毒品人口聚集遭警盯上，現場搜得毒品證物，經檢驗呈陽性反應，3嫌坦承吸毒送橋頭地檢署偵辦。
吳嫌曾到勒戒所戒毒，當天解送到地檢署前，與前夫所生的14歲兒子到派出所探視，吳女看到兒子哭紅雙眼，悔不當初。
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