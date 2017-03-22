跨國毒梟遭法官無保請回 變裝逃竄再度被逮

2017-03-22 15:52

〔記者邱俊福／台北報導〕刑事局本月初破獲跨國毒梟逮28歲徐聖傑及其妻子2人到案，起獲9組金屬電磁模具內藏180包安非他命毒品，重達92.14公斤，檢方訊後向法院聲請覊押徐嫌，法官認為雖有共犯，但有無串證之虞難以認定，裁定無保請回，徐嫌隨即變裝逃逸無蹤，刑事局經多日追緝，今天宣布將他再度逮捕，並逮捕前往赴日本接運毒品的2共犯。

警方說，本月6日凌晨在新北市新莊區一處倉庫內查獲9組金屬電磁模具內藏180包安非他命毒品，重達92.14公斤，現場逮捕徐嫌及其妻子黃意霖2人，追查發現該集團的犯罪方法，由徐嫌自行設計中空的鋼製電磁模具，再購買實心厚重鋼料，並尋找專業鐵工廠，以客製化方式訂作專供藏放安毒，接著將大批毒品以茶葉包裝掩飾後夾藏於模具內，而為躲避警察臨檢，還偕同妻出門並租用小貨車，再利用夜間將封存毒品的模具運送至其他鐵工廠電焊磨平處理，避開海關人員查驗。

另徐嫌找來友人黃子耀、黃昱晟等無毒品前科友人作為人頭，報關走私毒品出口至日本等國，並由2人事先赴日本接運毒品。

警方說，本月7日徐嫌移送新北地檢署偵辦，經指揮檢察官周懿君向法院聲請覊押徐嫌，惟法官裁定結果為無保請回，雖檢察官立即再次核發徐嫌拘票，但徐嫌已逃逸無踪，檢察官立即提出抗告，台灣高等法院於本月21日撤銷原裁定發回重審。復查新北地檢署於本月10日另案發佈通緝徐嫌毒品及妨害公務2案通緝。

專案小組經與日本警方交換情資，得知前往日本接運毒品未遂的嫌犯已潛逃入境，繼續於本月7日先於板橋區拘提黃子耀到案，並於隔日趨車南下屏東墾丁逮捕躲藏的黃昱晟到案；另歷經2週追緝徐嫌，雖徐嫌逃亡過程，刻意戴帽、戴眼鏡變裝，且以日租套房、汽車旅館等更換處所藏匿，還搭乘計程車製造監視器影像斷點，仍於昨天下午3時許，在新北市板橋區府中捷運站附近再度將他逮捕到案，依毒品罪嫌移送檢方偵辦。

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