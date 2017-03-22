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台東農會傳搶劫 歹徒竄逃百公尺就逮

台東地區農會台東辦事處傳搶劫，匪徒竄逃不到百公尺就逮。（記者陳賢義攝）

2017-03-22  15:17

〔記者陳賢義／台東報導〕台東地區農會今日下午傳搶劫，一名蘇姓男子趁一名婦人填具存款，趁機搶奪婦人放在櫃台上的30萬元，逃竄不到百公尺，就被行員及一名在市區中央市場賣豬肉的婦人合力擒逮。

「救人喔！搶劫」放在櫃台上的存款突遭陌生男子搶奪，被劫婦人驚聲尖叫，行員趕忙追出，一名途經賣豬肉婦也加入，搶匪慌張逃竄，藏在身上的現金一路掉，就連藍白拖也掉落，不到百公尺就被擒逮，警方據趕抵，隨即帶回查辦。

警方表示，搶匪是39歲的蘇姓男子，為列管治安人口，研判應是臨時起意。

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  • 搶匪慌張逃竄，藏在身上的現金一路掉，就連藍白拖也掉落。（記者陳賢義攝）

    搶匪慌張逃竄，藏在身上的現金一路掉，就連藍白拖也掉落。（記者陳賢義攝）

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