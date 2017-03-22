Part-time法官有譜！司改會議：法院可進用兼職法官

2017-03-22 15:49

〔記者張文川、錢利忠／台北報導〕論件計酬的Part-Time法官，有譜了！司法改革國是會議第三組今進行議題討論司法官的多元進用制度，決議通過將建議修法，引進「兼職法官」，讓非以司法官為正職的法律專長人士可以擔任兼職法官或定期法官，採按件計酬，以分擔法院龐大的案件量，預計將有退休司法官與法律學者、放寒暑假的法學教師受惠，可實質參與司法個案審判。

第3組決議今通過，落實法官、檢察官多元進用管道，建議修法讓法院能引進兼職法官或定期法官，並建議由具有法律專長的人士擔任。

司法院統計，2006年起至今年，12年來檢察官轉任法官者共132人，其中大多數是年資逾5年的實任檢察官；律師轉任法官74人，但其中律師執業年資超過6年者僅10人；公設辯護人轉任法官僅有2人，12年來沒有任何學者申請轉任法官。可見現行司法多元晉用管道，與延攬聲譽斐然的資深優秀律師與學者來轉任法官的立法理想，還有不小的距離。

司法院因此提議改革方向，為了因應專業分工的潮流，希望強化延攬專家、學者參與審判的機制，並提議放寬專任教授、副教授、助理教授等大學教師證書，作為擬任法官任用資格的依據，引進兼職法官或定期法官，而這涉及到法官的任用資格、法官終身職的問題，須配合修正《法院組織法》，且也牽涉到考試院的公務員任用資格認定的權限。

司法院書面報告建議，兼職法官將擔任合議庭陪席法官或受命法官，但不能擔任庭長；採按件計酬，人選由各法院提出建議人選，經司法院法官遴選委員會面試通過，參加完2個月的研習，即能列入兼職法官的人才庫，再由各法院依案件需求、或當事人申請，來聘用兼職法官，並報司法院備查。

司法院評估，兼職法官的優點是，可迅速補充法官人力，且法律價值、情感可以反映在司法程序中，判決結果可能比較符合國民情感、較貼近社會大眾一般通念與感受，可兼顧司法正義與社會正義。

缺點是可能造成案件遲延，不易控管，輔助人力如書記官、法官助理、錄事配置問題不易解決，若配置了專屬人力，但案件量又不多，恐形成人力浪費；不是專職人員擔任法官，與社會各界的交往恐怕比現職法官複雜，能否不受外界影響，值得深思；各法院是否具備足夠空間配置專屬辦公室。