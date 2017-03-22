老婦吃貢丸噎住送醫 救護人員聯手保命

2017-03-22 15:12

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉市一名76歲謝姓老婦，今天中午12點多在家吃午餐時，被一粒貢丸噎住喉嚨，導致吸呼困難，後來失去意識，已無生命跡象，德安消防分隊救護人員獲報到場，嘗試挖出老婦口中異物，成功排除半片貢丸，救護車抵達部立嘉義醫院後，由醫護人員接手急救，老婦恢復生命跡象，轉加護病房觀察。