只花5分鐘 竹市警偵破機車縱火案

2017-03-22 15:02

〔記者王駿杰／新竹報導〕光速破案！新竹市振興一街今天凌晨驚傳縱火案，50歲石姓男子因不明原因持易燃物縱火燒機車，火勢一發不可收拾，燃燒猛烈，警方獲報趕抵，發現石男還沒走遠，立刻壓制逮捕，從偵辦到逮捕，全程只花了5分鐘。

警方指出，今天凌晨，石男從手持抹布、雨衣、打火機至振興一街，鎖定停放在路上的多部機車縱火，這場機車大火燃燒迅速，機車很快就燒成一團，遭目擊民眾報案。

警方獲報趕抵，現場分3區域燃燒，員警冷靜觀察，看見石男神色匆忙準備離開現場，立刻上前將他逮捕，並與消防員齊心協力撲滅火勢，所幸無人受傷，但造成1輛機車全毀，被燒得剩下骨架，1輛機車半毀，3輛機車微損，已陸續通知車主到案。

警方訊問時，石男拒絕透露縱火原因，對於警方提問多半回答「不知道、忘記了」，全案訊後依公共危險、毀損等罪嫌法辦。