| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

只花5分鐘 竹市警偵破機車縱火案

2017-03-22  15:02

〔記者王駿杰／新竹報導〕光速破案！新竹市振興一街今天凌晨驚傳縱火案，50歲石姓男子因不明原因持易燃物縱火燒機車，火勢一發不可收拾，燃燒猛烈，警方獲報趕抵，發現石男還沒走遠，立刻壓制逮捕，從偵辦到逮捕，全程只花了5分鐘。

警方指出，今天凌晨，石男從手持抹布、雨衣、打火機至振興一街，鎖定停放在路上的多部機車縱火，這場機車大火燃燒迅速，機車很快就燒成一團，遭目擊民眾報案。

警方獲報趕抵，現場分3區域燃燒，員警冷靜觀察，看見石男神色匆忙準備離開現場，立刻上前將他逮捕，並與消防員齊心協力撲滅火勢，所幸無人受傷，但造成1輛機車全毀，被燒得剩下骨架，1輛機車半毀，3輛機車微損，已陸續通知車主到案。

警方訊問時，石男拒絕透露縱火原因，對於警方提問多半回答「不知道、忘記了」，全案訊後依公共危險、毀損等罪嫌法辦。

廣告
  • 新竹市振興一街今天凌晨驚傳縱火案，50歲石姓男子因不明原因持易燃物縱火燒機車。（記者王駿杰翻攝）

    新竹市振興一街今天凌晨驚傳縱火案，50歲石姓男子因不明原因持易燃物縱火燒機車。（記者王駿杰翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 公共危險罪 毀損罪 火燒車 縱火
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧照燒牛五花
古早味✧蔭油辣椒醬
吃甜甜✧焦糖烤布丁
咖啡渣的除臭妙用！
轉寄

標題：只花5分鐘 竹市警偵破機車縱火案


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月22日‧星期三‧丁酉年二月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.