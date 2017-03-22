文化部洩密風波 前次長再槓前部長

2017-03-22 14:55

〔記者謝君臨／台北報導〕文化部前年遭媒體踢爆，擬用公帑補助國民黨立委，每人配額250萬元，以護航文化部預算過關等疑雲，時任文化部政務次長的邱于芸認為，前文化部長洪孟啟影射她洩露公文，事後還將她免職，怒控洪孟啟妨害名譽；台北地檢署原以洪無妨害名譽犯意，將他不起訴，但邱聲請再議成功，北檢今再傳喚兩造出庭，詢問有無和解意願，訊後將雙方請回。

據悉，今庭訊由檢察事務官開庭，詢問兩造有無和解可能，雙方都表明有意願；媒體詢問洪怎再因此案出庭，洪則苦笑稱：「我不曉得」。

前年9月，《壹週刊》報導文化部曾提案補助國民黨立委經費，以換取護航文化部預算，刊出「各業務司具有時效性補助案，可撥經費做為執政黨委員補助費，以教文委員為主，每位委員額度約250萬元」等內容，引發文化部內部會議紀錄外流爭議。

前年10月20日，洪孟啟在立法院備詢時曾指出，邱于芸曾請病假，並表明其在醫院，但人事處的假單上卻敘明邱于芸到花蓮出差；以及文化部有3個司，不敢將公文送給邱于芸，擔心「有如羊入虎口」；洪孟啟因相關發言，而遭邱于芸提告妨害名譽。