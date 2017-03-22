千元假鈔買20元雞肉 中市第五市場假鈔嫌犯落網

2017-03-22 14:47

［記者楊政郡／台中報導］南投縣民59歲林男，2月拿千元假鈔到台中市第五市場購物，千元假鈔買20元雞肉，成功換回980元真鈔和零錢後離開，食髓知味認為第五市場好騙，3月15日又從南投過來，如法炮製換了3張千元鈔，第四張要買水果時，攤商發現紙鈔有異常、佯稱沒小鈔未受騙，警方經過濾監視器，鎖定林男20日晚間將他逮捕，21日由檢察官聲請羈押獲准，市場攤商一聽到假鈔嫌犯落網，紛紛叫好。

一分局在本月15日獲報第五市場有假鈔出現，分局長立即要求成立專案小組，全面調查發現，加上2月有1張、總計已有4張千元假鈔，被成功換真鈔，而第5張因為攤商機警，發現紙質不對，以沒有小鈔為藉口，嫌犯竟然不買就走了，經調閱監視器及攤商提供資料，鎖定一名中年男子。

經過濾是一名有偽造貨幣前科犯，林姓男子（59歲），多年前即曾因偽造貨幣遭逮，2月底從南投縣住處跑來台中市，就在第五市場下手試試看，持偽造千元鈔找上生意忙碌的雞肉攤商，購20元雞肉，成功換到9張百元真鈔及80元硬幣。

食髓知味，認為第五市場好下手，3月15日一早又從南投過來，連續買了3家攤商，分別是醬菜、蔬菜、肉粽，都成功換到真鈔，第四家水果攤被識破才離開。

警方找上林嫌時，一開始矢口否認，辯稱沒到過臺中，警方拿出拍到他的影像，又改辯稱有去過只吃飯沒買東西，又自己脫口說出「買雞肉」、及「攤商沒找他980元」。

警方表示林嫌欲蓋彌彰，沒人說是買雞肉，也沒人說找980元，不是不打自招嗎？加上林嫌已有偽造貨幣前科，警方移送時建議聲請羈押，果然檢察官聲請後法官准押。

警方表示，此案已經發生了多起民眾才報案，不少民眾收到偽鈔後常自認倒楣而未報案，反而給宵小可趁之機。