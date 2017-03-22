千元假鈔買20元雞肉 中市第五市場假鈔嫌犯落網
2017-03-22 14:47
［記者楊政郡／台中報導］南投縣民59歲林男，2月拿千元假鈔到台中市第五市場購物，千元假鈔買20元雞肉，成功換回980元真鈔和零錢後離開，食髓知味認為第五市場好騙，3月15日又從南投過來，如法炮製換了3張千元鈔，第四張要買水果時，攤商發現紙鈔有異常、佯稱沒小鈔未受騙，警方經過濾監視器，鎖定林男20日晚間將他逮捕，21日由檢察官聲請羈押獲准，市場攤商一聽到假鈔嫌犯落網，紛紛叫好。
一分局在本月15日獲報第五市場有假鈔出現，分局長立即要求成立專案小組，全面調查發現，加上2月有1張、總計已有4張千元假鈔，被成功換真鈔，而第5張因為攤商機警，發現紙質不對，以沒有小鈔為藉口，嫌犯竟然不買就走了，經調閱監視器及攤商提供資料，鎖定一名中年男子。
經過濾是一名有偽造貨幣前科犯，林姓男子（59歲），多年前即曾因偽造貨幣遭逮，2月底從南投縣住處跑來台中市，就在第五市場下手試試看，持偽造千元鈔找上生意忙碌的雞肉攤商，購20元雞肉，成功換到9張百元真鈔及80元硬幣。
食髓知味，認為第五市場好下手，3月15日一早又從南投過來，連續買了3家攤商，分別是醬菜、蔬菜、肉粽，都成功換到真鈔，第四家水果攤被識破才離開。
警方找上林嫌時，一開始矢口否認，辯稱沒到過臺中，警方拿出拍到他的影像，又改辯稱有去過只吃飯沒買東西，又自己脫口說出「買雞肉」、及「攤商沒找他980元」。
警方表示林嫌欲蓋彌彰，沒人說是買雞肉，也沒人說找980元，不是不打自招嗎？加上林嫌已有偽造貨幣前科，警方移送時建議聲請羈押，果然檢察官聲請後法官准押。
警方表示，此案已經發生了多起民眾才報案，不少民眾收到偽鈔後常自認倒楣而未報案，反而給宵小可趁之機。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 為衣翻臉 見父背影 開富爸賓士撞死他
- 「李永得穿拖鞋」變明星臉？台南警查到這毒犯來對比…
- 烏日塑膠廠火警4死 屋主一度恢復心跳仍不治
- 「我完全問心無愧」 翁啟惠聲明全文
- 5煞姦殺後焚屍 法官：無殺人犯意
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 經典賽Live》美國2：1日本 全場比賽精華
- 被爆當小三嗆正宮 威廉妹坦承已懷孩子...
- 潛艦國造啟動 8年下水
- 老婆炫耀合照帥哥 蔡阿嘎回擊超爆笑
- 世越號沉沒近3年 今日可望浮出水面
- 承諾半年停審礦權展延 亞泥仍偷渡成功
- 邱毅打官司嘆「對政局熱情冷卻」 網友譏：撕髮迫害
- 中華奧會：國際現實下正名台灣難度高
- 橙汁CP不夠看 林志玲戀愛節目配上他
- 陽岱鋼指家族有污點... 週刊爆親友為「她」反目
- 經典賽》日本守備賠掉勝利 美國首度殺進冠軍戰
- 鼓勵企業改用天然氣鍋爐 中市府擴大補助
- 高雄》清明掃墓 11線免費專車週六上路
- 東帝汶新總統 前游擊隊領袖料出線
- 國民黨議員批浮編 台中市追加預算案遭擱置
- 男星擁5億身家 女友被爆苦蹲月租套房
- 比起新聞來源…你較易相信好友分享的新聞
- 台積電市值破5兆 緊追英特爾
- MLB》新球季準備好了 陳偉殷飆春訓代表作
- 78歲阿嬤愛自拍 數位機會中心學的啦！
- 金敏喜高調當小三 不倫結晶登金馬
- 「亂搞不是一天兩天的事」 威廉妹嗆正宮
- 薩德效應 南韓人最討厭中國
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Lawmakers debate NHI policy for Chinese students
- 買水價折衷計算 台水、北水達共識
- （影音）黑人想效法「大體老師」遺愛 難過家人關
- 台股青紅燈》什麼股票值得等待？
- 防杜重複報名公立幼兒園 高市教育局有新制
- 竹市至竹北 將闢跨頭前溪道路
- 長的美錯了嗎？哈佛研究：有害於愛情
- 獄中生活怎麼過 Viga畫給你看
- 黃仲崑狠拒侯孝賢 不想當吃軟飯牛郎
- 明明是平日 往淡水車輛竟回堵到五股！
- 哥倫比亞大學又傳性侵 女大生控校方冷處理
- 疑中資假外資匯百億炒台股 金管會：待查證
- 手機不見怎麼辦？ 他開雲端相簿看到拾獲者巨量自拍
- 年終獎金入帳！ 1月平均總薪資9.3萬
- 行政教師免超額爭議 校長和家長團體力挺賴清德
- 初鹿推套裝遊程 遊農家享受自然
- 證券行情表、證券表格
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：千元假鈔買20元雞肉 中市第五市場假鈔嫌犯落網
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分