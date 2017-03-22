板橋老翁5樓墜落 命危急救中

2017-03-22 15:29

〔即時新聞／綜合報導〕新北市板橋大觀路二段一處巷弄內，今下午2時許傳出一名72歲顏姓老翁從5樓墜落1樓地面，當場失去生命跡象，根據《蘋果日報》報導，新北消防局獲報，立即派員趕赴現場，一邊持續為老翁進行CPR，並將他送醫急救，目前仍在搶救當中，而至於老翁墜樓原因，仍待警方調查。