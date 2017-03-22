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大社工人遭藍晒機夾傷右臂

宋姓工人（右）右前臂捲入厚紙板藍晒機。（記者黃旭磊翻攝）

2017-03-22  14:24

［記者黃旭磊／高雄報導］27歲宋姓工人，今天上午10點許於大社區紙器工廠遭厚紙板藍晒機夾傷，消防員切割機器電路後救出，宋男右前臂骨折、皮肉撕裂流血，經送義大醫院急救並無生命危險。

警消指出，宋男疑似操作不慎，右前臂被捲入厚紙板藍晒機，痛到喊天叫地，消防局出動3車7人，用乙炔切割機切斷機器電路協助脫困，宋男右前臂流血不止，經救護人員包紮止血，抽氣式護木固定後送往義大醫院急救。

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  • 宋姓工人（右）痛到呼天搶地。（記者黃旭磊翻攝）

    宋姓工人（右）痛到呼天搶地。（記者黃旭磊翻攝）

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