「對不起家人！」 退輔會1女專員墜樓亡

2017-03-22 14:20

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市忠孝東路五段退輔會大樓上午發生墜樓意外，警方調查，退輔會35歲趙姓女職員，上午10時被發現墜落在1樓花台邊，當時已明顯死亡，警方在她辦公桌發現遺書，大概表示「對不起家人」，但未提到輕生原因，另據了解，趙女曾罹憂鬱症，目前家屬已趕到派出所求助警方調查死因。

據悉，死者趙女是退撫會事業管理處專員，由於她辦公室就在13樓，她疑似跑到同層樓的會議室，打開窗戶往外跳，同事說上午有看到她來上班，但未發現異狀。

目擊民眾表示，當時聽到一聲巨響，走出查看發現1女子倒臥地面，趕緊打電話報案，警察及救護人員抵達發現女子頭顱破裂、全身多處骨折，評估明顯死亡後未送醫；墜樓原因警方還在釐清。

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