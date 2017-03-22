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正妹護理師被罵醜妖孽 惡女被起訴2罪

2017-03-22  14:01

〔記者余瑞仁／桃園報導〕住在台北市的42歲陳姓女子，去年6月23日中午到桃園市敏盛醫院申辦驗傷單，卻認為吳姓女護理師的動作太慢，涉嫌當場飆罵：「妖孽、長這麼醜還能當護理師嗎？找人包養你就好、不用出來工作。」等，隨後更拿起冰敷袋對著吳女與另名護理師丟擲。

陳女的無理行徑經醫院人員報警處理送辦。桃園地檢署調查時，陳女坦承在場與護理人員發生衝突，且在場的陳女友人作證指陳女確實曾罵吳姓護理師「妖孽」、「長得醜」等，並拿冰敷袋丟擲對方。檢察官今天偵結將陳女依違反醫療法及妨害名譽罪嫌提起公訴。

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  • 桃園市正妹護理師被悍婦斥罵妖孽、丢擲冰敷袋，桃園地檢署今將涉案的陳姓婦人起訴。（記者余瑞仁攝）

    桃園市正妹護理師被悍婦斥罵妖孽、丢擲冰敷袋，桃園地檢署今將涉案的陳姓婦人起訴。（記者余瑞仁攝）

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