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掃墓釀工寮火災 逾百隻火雞命喪火海

花壇鄉這處雞寮、工寮被大火燒毀。（記者湯世名攝）

2017-03-22  14:01

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣花壇鄉一處雞寮、工寮今天中午驚傳火災，不僅造成雞寮、工寮幾乎全毀，還造成雞寮內飼養的100多隻小火雞命喪火海，現場瀰漫雞肉焦香味，蔡姓飼主趕抵現場看到慘狀時氣罵「都是附近民眾掃墓惹的禍！」起火原因及財物損失還要由消防單位進一步釐清。

這起火警發生在今天中午12時許，消防單位據報派出大批人車趕往現場灌救，雞寮、工寮濃煙竄天，經過30分鐘搶救，終於控制火勢，但廣場停放的1輛貨車燒毀，鐵皮搭蓋的雞寮、工寮也幾乎坍塌，更造成雞寮內飼養的100多隻小火雞命喪火海。

蔡姓飼主據報趕抵現場時氣得大罵說，每年這個時候都有民眾會去附近的墓地掃墓，但這次民眾燃放的火花被風吹到雞寮、工寮而引燃大火，「這下要去哪裡找放火的人？」他看著雞寮坍塌壓住100多隻小火雞時面露無奈，勘查雞寮其他區域，所幸其他飼養的雞隻、鴿子都安然無恙。

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100多隻火雞命喪火海，全部被壓在倒塌的鐵皮底下。（記者湯世名攝）

蔡姓飼主氣得大罵都是掃墓惹的禍。（記者湯世名攝）

其餘雞隻安然無恙。（記者湯世名攝）

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