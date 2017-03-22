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女子迷途步行30里 警人臉辨識助返家

2017-03-22  13:38

〔記者曾健銘／新北報導〕桃園大溪1名罹患智能障礙的20歲朱姓女子，日前下午趁著家人不注意時偷跑出門，竟一路步行走到新北市林口區文化二路一帶，因人生大不熟，只好漫無目的地在林口市區閒晃，引起民眾注目。

新莊警分局忠孝派出所警員鄭世杰、饒敏華接獲民眾報案前往關切，孰料朱女無法正常應答，2員只好先將他帶回派出所安置，用警用電腦比對身分的過程中，為了安撫朱女情緒，先拿出餅乾、飲料供其充飢，其他警員也耐心地陪伴朱女閒聊。

約半小時後比對出身分，經查朱女的戶籍地遠在桃園大溪，距離林口將近30公里遠，趕緊連絡家屬前來派出所將朱女帶回，得知女兒平安無事，讓原本心急如焚的家屬鬆了一口氣，臨走前不斷地向警員致謝：「還好有你們！」

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  • 家屬前來派出所將朱女帶回，臨走前開心地與警員合影。（記者曾健銘翻攝）

    家屬前來派出所將朱女帶回，臨走前開心地與警員合影。（記者曾健銘翻攝）

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