色阿公闖房間性侵16歲少女 母親憤提告

2017-03-22 13:35

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市1名16歲的高中女生多年前隨著母親改嫁而搬到中壢區，與繼父和繼父的父親同住，不料去年7月間母親與繼父外出、剩她與66歲的「阿公」在家獨處時，被阿公闖入她的房間強行撫摸胸部及下體，遭性侵得逞。

女受辱不敢告知母親與繼父，只能透過通訊軟體向閨密訴苦，由於她受害後常將房門反鎖，更不敢單獨在家，其母與繼父察覺有異追問出上情，少女母親獲悉女兒竟然被公公性侵，氣得提告，桃園地檢署調查後，今依強制性交罪嫌將這名色阿公提起公訴。

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