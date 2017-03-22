| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

色阿公闖房間性侵16歲少女 母親憤提告

2017-03-22  13:35

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市1名16歲的高中女生多年前隨著母親改嫁而搬到中壢區，與繼父和繼父的父親同住，不料去年7月間母親與繼父外出、剩她與66歲的「阿公」在家獨處時，被阿公闖入她的房間強行撫摸胸部及下體，遭性侵得逞。

女受辱不敢告知母親與繼父，只能透過通訊軟體向閨密訴苦，由於她受害後常將房門反鎖，更不敢單獨在家，其母與繼父察覺有異追問出上情，少女母親獲悉女兒竟然被公公性侵，氣得提告，桃園地檢署調查後，今依強制性交罪嫌將這名色阿公提起公訴。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

廣告
  • 桃園市66歲老翁涉嫌性侵繼孫女，被桃園地檢署起訴。（記者余瑞仁攝）

    桃園市66歲老翁涉嫌性侵繼孫女，被桃園地檢署起訴。（記者余瑞仁攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 性侵
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧照燒牛五花
古早味✧蔭油辣椒醬
吃甜甜✧焦糖烤布丁
咖啡渣的除臭妙用！
轉寄

標題：色阿公闖房間性侵16歲少女 母親憤提告


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月22日‧星期三‧丁酉年二月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.